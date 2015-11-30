Bloomberg: Россия не готова к новому падению цен на нефть

В 2016 году на развитии экономики России могут негативно сказаться обострение геополитической обстановки, нестабильность в банковской сфере, высокая инфляция и тер​акты.​ Однако главной угрозой большинство опрошенных Bloomberg аналитиков считают возможность нового падения мировых цен на нефть, передает РБК.

Около 70% экспертов полагают, что к новым потрясениям на нефтяном рынке Россия не готова. При этом 63% опасаются, что падение стоимости барреля до $30 поставит под угрозу стабильность финансовой системы страны, отмечается в сообщении Bloomberg. По мнению аналитиков Goldman Sachs, поводом для нового резкого падения нефтяных цен может стать мягкая зима: отсутствие морозов снизит спрос на топливо, что может привести к провалу нефтяных цен в район $20 за баррель.

В ходе торгов 30 ноября на бирже ICE стоимость фьючерсов на нефть марки Brent колеблется в районе $44–45 за баррель, однако эксперты опасаются, что после снятия санкций с Ирана и увеличения экспорта иранской нефти цена на нефть может существенно упасть. В середине ноября средняя стоимость барреля нефти стран ОПЕК впервые с 2009 года упала ниже $40, после чего министр нефти Венесуэлы Еулохио дель Пино предупредил, что без принятия мер по стабилизации рынка цена барреля может снизиться до $25.

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В октябре первый зампред ЦБ России Дмитрий Тулин, выступая на заседании рабочей группы в Госдуме, заявил, что пессимистичный сценарий развития ситуации в экономике России предусматривает падение цен на нефть «очень ниже» $40 за баррель. Ранее источники РБК сообщали, что наихудший из сценариев на 2016 год, которые обсуждаются в правительстве России, предусматривает падение цен на нефть до $30–35 за баррель.

В конце ноября глава «Роснефти» Игорь Сечин выступил с прогнозом о том, что роста цен на нефть стоит ожидать только во второй половине 2017 года. По словам главного финансового директора норвежской нефтяной компании Statoil Ханса Якоба Хегге, цены на нефть пойдут в рост не ранее 2018 года.