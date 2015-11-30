"Укрэнерго" подсчитало убытки от повреждений ЛЭП в Херсонской области

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге и.о. руководителя Херсонских магистральных электросетей ГП "Укрэнерго" Игорь Босько.

По его словам, подсчитать полную смету можно будет только после выполнения всех работ.

"Мы закончили восстановление опоры ЛЭП «Каховская-Титан», но подключать будем только после достижения соглашений. ... Если будет достигнуто соглашение по включению, «Титан» будет подключен в ближайшие сроки, и тогда мы сможем оперировать какими-то конкретными суммами", - заявил Босько.

По предварительным расчетам, ущерб, который предприятие подаст в органы внутренних дел, достигает порядка 1 млн грн.

"Подсчитать полную сумму убытков мы сможем только по окончании работ. В связи с тем, что повреждена специфическая опора, она достаточно редкая и дорогостоящая, её будем менять не мы, а подрядная организация. Сумма договора тоже будет влиять на общую сумму убытка. Думаю, общая цифра составит от 2 до 3 миллионов гривен", - заявил Босько.

По его словам, речь идет только о тех средствах, которые необходимы для восстановительных работ.

"Что касается недополучения выгоды, не могу ничего сказать, потому что «Укрэнерго» не является контрагентом данного договора. Мы не занимаемся продажей электроэнергии ни за границу, ни внутри страны, а всего лишь обеспечиваем бесперебойную работу магистральных сетей", заявляет Босько.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор были выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма, а также частей Херсонской и Николаевской областей. Позже были повреждены опоры оставшихся двух линий электропередач.

24 ноября участники блокады заявили, что готовы допустить ремонтные бригады к ремонту поврежденных линий электропередач лишь при условии обрезания проводов в направлении полуострова. После достигнутых договоренностей начались восстановительные работы на воздушной линии 220 кВ "Каховская-Титан".

29 ноября госкомпания «Укрэнерго» восстановила линию электропередач 220 кВ «Каховская-Титан» и готова восстановить энергоснабжение аннексированного Россией Крыма в течение нескольких часов в случае достижения договоренности с активистами блокады полуострова.

По данным «Укрэнерго», в результате отключения обесточивались 123 населенных пункта четырех районов юга Херсонской области, в том числе полностью - Чаплинский и Каланчацкий районы, которые по нормальной схеме питались от подстанции Титан, которая находится на территории временно оккупированной АР Крым.