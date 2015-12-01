Жесткая экономия: севастопольцам сократили подачу электроэнергии до 4 часов в сутки

Оккупационные "власти" Севастополя обнародовали новый график подачи электроэнергии в жилые дома: со вторника жители города смогут воспользоваться электричеством только в течение 4 часов в сутки - каждые два часа через шесть и только в дневное время.

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Об этом сообщает местное агентство FlashCrimea со ссылкой на источники в городском правительстве.

С момента начала энергоблокады Крыма 22 ноября подача электроэнергии в жилые микрорайоны Севастополя постоянно снижается: первоначально электричество было доступно каждые три часа через шесть (6-9 часов в сутки), с 25 ноября — два часа через шесть (6 часов в сутки).

"Губернатор" Севастополя Сергей Меняйло призвал жителей города "перейти в режим жесткой экономии электроэнергии".

Накануне стало известно, что Севастополю снизили лимит потребления электроэнергии с 90 до 70 мВт.

Ранее УНИАН сообщал, что так называемый глава госкомитета правительства Крыма по межнациональным отношениям и депортированным гражданам Заур Смирнов заявил, что оккупационные власти республики выставят виновным счет за ущерб, нанесенный в результате полного обесточивания.

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Напомним, 20 ноября в результате подрывов электрических опор были выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма.