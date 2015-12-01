"Укрнафта" в ноябре уплатила более 1 миллиарда гривень налогов

Крупнейшая нефтедобывающая компания страны «Укрнафта» в ноябре текущего года в полном объеме выполнила свои налоговые обязательства, перечислив в государственный бюджет 1,03 млрд грн, говорится в сообщении компании.

Как отметили в «Укрнафте», в эту сумму вошли рентные платежи в размере 674,01 млн грн, налог на прибыль (95,3 млн грн) и НДС (173,7 млн грн).

Кроме того, как сообщили в компании, по результатам работы по договорам о совместной деятельности «Укрнафта» перечислила в бюджет 454,9 млн грн налогов, из которых объем рентных платежей составил 316,4 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в начале октября текущего года «Укрнафта» выполнила в полном объеме свои обязательства по выплате дивидендов за 2014 год перед мажоритарным акционером - НАК «Нафтогаз Украины», в государственный бюджет было перечислено 632,3 млн грн.

Справка УНИАН. «Укрнафта» – крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине.

Кроме того, «Укрнафта» является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции «Укрнафты» включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции «Укрнафты» торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.