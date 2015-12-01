"Энергоатом" привлечет у двух банков кредиты на $85 миллионов

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", являющееся оператором всех действующих атомных станций Украины, привлечет у государственного "Укргазбанка" кредит на 35 миллионов долларов, а у Amsterdam Trade Bank N. V. – на 50 миллионов долларов.

Об этом компания сообщает на сайте "Государственные закупки".

Согласно сообщению, кредитные средства планируется привлечь на 3 года. Процентная ставка по кредиту "Укргазбанка" составляет 12,5% годовых, по кредиту Amsterdam Trade Bank N. V. – 12% годовых.

Оба кредитные соглашения должны быть подписаны в декабре 2015 года.

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Как сообщал УНИАН, "Энергоатом" в октябре 2015 года привлек кредит у "Укрэксимбанка" на 52,5 миллиона долларов для погашения задолженности перед российской компанией "ТВЭЛ" за поставки ядерного топлива.

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Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.