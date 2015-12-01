Еврокомиссия подтвердила получение письма от 10 стран ЕС с критикой "Северного потока-2"

Об этом во вторник в Брюсселе сообщила пресс-секретарь вице-президента ЕК по Энергетическому Союзу Мароша Шефчовича Анна-Каиса Итконен, передает собственный корреспондент УНИАН.

"Я могу подтвердить, что Комиссия получила письмо и, как на любое письмо, полученное Комиссией, будет ответ и на это", - сказала она.

При этом Итконен не стала комментировать содержание письма, отметив, что позиция Еврокомиссии в отношении «Северного потока» хорошо известна и она не изменилась.

Читайте такжеУкраина рассчитывает, что "Северный поток - 2" не будет достроен - Яценюк

Как сообщал УНИАН, ранее, по данным ряда СМИ, правительства 10 европейских стран обратились в Еврокомиссию с письмом, в котором заявили, что проект строительства "Северного потока-2" противоречит интересам ЕС. Письмо от 26 ноября подписали главы правительств Болгарии, Чехии, Эстонии, Греции, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии. Они призвали провести тщательную проверку проекта газопровода и призвали к широкому обсуждению «Северного потока-2» на саммите ЕС в декабре.

«Северный поток-2» является проектом газопровода из России в Германию, по сути, это расширение «Северного потока».

Группа европейских компаний в сентябре этого года подписала соглашение с российским «Газпромом» относительно расширения сети трубопроводов Nord Stream, проложенных по дну Балтийского моря в обход Украины.