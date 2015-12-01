Крым во тьме: оккупационные власти сообщили о режиме чрезвычайной ситуации до Нового года

Об этом сообщил в интервью ТАСС так называемый глава Крыма Сергей Аксенов.

"Я думаю, режим ЧС будет как минимум до Нового года действовать, до тех пор, пока все не войдет в обычное русло", - сказал он.

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При этом он подчеркнул, что запуск первой очереди энергомоста не решит проблему полностью - с учетом начала работы котельных он закроет только половину потребности полуострова.

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"Кроме того, что мы решим вопросы отопления, подачи света в жилые дома, нужно будет как-то запускать промышленные предприятия", - добавил глава республики, уточнив, что приоритет все равно остается за оптимизацией подачи электричества в дома, чтобы "хватало всем".