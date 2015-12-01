На место Аксенова может прийти электрик: "глава" Крыма, заявил что готов помыть и уступить свое кресло

Об этом сообщает ТАСС.

"К нам приезжают различные зарубежные эксперты, говорят, что они готовы предложить помощь. У меня были на встречах уже человек 20, которые известные светилы в области энергетики. Но когда они на нашу ситуацию смотрят, то говорят, что нам только энергомост нужен. Я отвечаю, что мы и так знаем, "спасибо" за такой совет. Любому, кто придет сейчас со стороны, предложит вариант решения, и моментально сейчас начнется подаваться свет, я сразу кресло свое помою и уступлю ему" - заявил Аксенов.

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Напомним, оккупанты в Крыму призвали население полуострова "готовиться к худшему" варианту развития ситуации с электроснабжением.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября в результате подрывов электрических опор в ночь на 20 ноября выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма.