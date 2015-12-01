Минфин предлагает с 1 января вдвое снизить ренту для частных газодобывающих компаний

Министерство финансов Украины предлагает в своей модели реформы налогообложения сократить с 1 января 2016 года в два раза ставки ренты для частных газодобывающих компаний за пользование недрами.

Об этом говорится в представленной Минфином презентации налоговой реформы.

Согласно документу, Минфин предлагает снизить рентные ставки на пользование недрами для компаний, добывающих газ на глубине до 5 километров, до 29% с 55%, а для компаний, которые добывают газ на глубине свыше 5 километров, - до 14% с 28%.

Кроме этого, с 1 января 2018 года Минфин предлагает очередное снижение налогообложения частных газодобывающих компаний: при добыче до 5 километров – до 20%; свыше 5 километров – 10%.

Также Минфин предлагает с 1 января 2018 года внедрить 15% надбавку к налогу на прибыль всех газодобытчиков.

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Как ранее сообщал УНИАН, в конце декабря 2014 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.

После этого ряд частных газодобывающих компаний, акции которых котируются на европейских биржах, заявляли о пересмотре своих инвестиционных программ в Украине, что, по их мнению, приведет к снижению буровых работ в 2015 году и падению добычи газа.

10 ноября 2015 года Верховная Рада не смогла принять во втором чтении депутатский законопроект, предусматривающий снижение в два раза ставок рентной платы для газодобывающих компаний за пользование недрами. Депутаты предлагали внести в документ ряд поправок, однако они не были поддержаны большинством. Доработанный законопроект планировалось рассмотреть 13 ноября, но этого сделано не было. Дата следующего рассмотрения законопроекта пока неизвестна.

Напомним, одобренным в первом чтении законопроектом предлагалось, в отличие от отклоненного правительственного, снизить налогообложение для всех компаний, включая крупнейшего газодобытчика в Украине – госкомпанию "Укргазвыдобування".

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Законопроект предполагает снижение рентных ставок на пользование недрами для компаний, добывающих газ на глубине до 5 километров, до 29% с 55% (в случае "Укргазвыдобування" - с 70%). Для компаний, которые добывают газ на глубине свыше 5 километров, - до 14% с 29%.