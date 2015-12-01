Украине не придется импортировать газ, если она будет потреблять энергоресурсы на уровне Польши - шведский министр

Об этом сегодня во время брифинга в Житомире сообщила Министр по вопросам международного сотрудничества в целях развития Швеции Изабелла Левин, сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского городского совета.

По словам министра, "если Украина сможет довести свой уровень потребления энергетических ресурсов до уровня, скажем, Польши, тогда не придется вообще импортировать газ. Это действительно повлияет как на экономику, так и на развитие энергоэффективности и решений, которые существуют в этой сфере. Я считаю, что Украина сможет добиться значительных успехов на этом пути».

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Левин убеждена, что Украина сможет избежать экологических проблем благодаря переходу от «ископаемых» видов топлива к возобновляемым видам энергии. «Очень важны решения, которые предлагаются в сфере энергоэффективности. Швеция должна была решить эту проблему, когда наступил кризис в нефтяной сфере в 1970 году. Мы видим, что в Украине существует огромный потенциал, поскольку сейчас Украина использует втрое больше энергоресурсов на единицу ВВП, чем в среднем в странах ЕС", - отметила министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня посольство Швеции в Украине, Шведский торговый и инвестиционный совет в партнерстве с Житомирским городским советом провели в Житомире ІІ Шведско-украинский форум по энергоэффективности и чистым технологиям. На форуме прозвучало, что Швеция дает ежегодно около 25 млн евро на финансирование в сфере реформ, которые выполняются в Украине. Об этом сообщил Чрезвы