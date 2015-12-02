Климкин призвал ЕС противодействовать российским газотранспортным проектам

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

В рамках рабочего визита в Брюссель, во время встречи с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам энергетического союза Марошем Шефчовичем Климкин подчеркнул необходимость дальнейшего увеличения реверсных поставок газа в Украину с территории государств-членов ЕС и призвал Брюссель принять меры с целью скорейшего открытия большого реверса из Словакии.

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Климкин также призвал Еврокомиссию активно противодействовать реализации таких "политически мотивированных проектов России, как "Северный поток-2", которые не соответствуют ни интересам Украины, ни интересам ЕС".

В свою очередь, Шефчович отметил важную роль Украины в обеспечении энергетической безопасности Европы и подчеркнул, что Украина доказала свою надежность как страна-транзитер российского газа.

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«Отдельное внимание было уделено вопросам привлечения инвестиций ЕС в модернизацию украинской газотранспортной системы, что повысит энергетическую безопасность Украины и Евросоюза... Стороны договорились продолжить активное взаимодействие для проведения глубоких структурных реформ газового сектора Украины и обеспечения ее важной транзитной роли», – говорится в сообщении.