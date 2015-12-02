Нефть возобновила падение в ожидании заседания ОПЕК

Сегодня утром стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,12% - до 44,25 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,68% - до 41,58 доллара за баррель, сооющает Прайм.

Участники рынка не упускают из внимания 168-ю встречу ОПЕК, которая состоится в эту пятницу в Вене. Некоторые аналитики считают, что организация не снизит квоту на добычу с нынешних 30 миллионов баррелей в сутки. Если же организация решит сократить квоту, то это облегчит глобальный избыток сырья на рынке, который привел к сильному падению цен на нефть. Тем не менее, некоторые трейдеры начинают пересматривать свои позиции, готовясь к различным исходам.

Читайте такжеBloomberg: Россия не готова к новому падению цен на нефть

"На Саудовскую Аравию и ее союзников Кувейт, Катар и ОАЭ приходится более половины производства ОПЕК в 31,5 миллиона баррелей в день, а другие члены ОПЕК не могут заставить их сократить производство. В самом деле, Саудовская Аравия вряд ли сократит свое производство, чтобы освободить место, которое ее конкуренты в целом и ее главный соперник Иран, в частности, могут заполнить, если и когда санкции будут сняты", - цитирует агентство Франс Пресс доклад аналитиков IHS Energy.