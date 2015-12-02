Крым во тьме: оккупационные власти прогнозируют перебои с электроэнергией до 2018 года

Об этом заявил "глава" Крыма Сергей Аксенов в ходе заседания межведомственного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации с участием представителей муниципалитетов. передает ТАСС.

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По словам Аксенова, напряженная ситуация в энергетике Крыма может сохраниться до 2018 года, пока не будут построены две стационарные электростанции в Симферополе и Севастополе.

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"До тех пор, пока не будут построены две электростанции на территории Крыма, определенная ситуация напряжения будет сохраняться, хотя я уверен, что поставки электроэнергии с материка могут действительно удовлетворить потребности населения", - отметил Аксенов.

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Напомним, оккупанты в Крыму призвали население полуострова "готовиться к худшему" варианту развития ситуации с электроснабжением.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября в результате подрывов электрических опор в ночь на 20 ноября выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма.