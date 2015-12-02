Транзит российского газа через Украину в ноябре увеличился на 54%

Транзит российского газа в Европейский Союз через территорию Украины в ноябре 2015 года увеличился по сравнению с ноябрем 2014 года на 53,8% - до 5,593 млрд куб. м, говорится в сообщении «Укртрансгаза».

В то же время, по данным компании, в ноябре объемы транзита российского газа через территорию Украины в страны ЕС сократились по сравнению с предыдущим месяцем на 9,8%.

С начала года для европейских потребителей через украинские газопроводы транспортировано 59,5 млрд куб. м российского газа, что на 3% больше показателей аналогичного периода прошлого года.

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Как сообщал УНИАН, «Укртрансгаз» по итогам 2015 года ожидает увеличения объемов транзита российского газа в ЕС через территорию Украины по сравнению с 2014 годом на 9,4%, - до 65 млрд куб. м.

По словам главы «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева, доходы Украины в 2015 году от транзита российского газа в страны ЕС составят порядка 1,5 млрд долл.