Эрдоган: Турция не пропадет без российского газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не пропадет, если Россия прекратит поставки газа, сообщает Прайм со ссылкой на турецкий телеканал Haberturk.

"Я уже говорил, что помимо России мы покупаем газ у многих стран. С божьей помощью мы преодолеем проблемы", — заявил Эрдоган.

"Мы не всю жизнь пользуемся природным газом — известно, когда мы его для себя открыли. Эта нация привыкла к страданиям. И речь не идет о том, что мы пропадем без российского газа", - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные сбили российский самолет, нарушивший воздушное пространство страны.

Согласно заявлению турецких военных, перед тем как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

В России отрицают, что самолет пересек турецкую границу, и утверждают, что он летел над территорией Сирии.

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28 ноября президент России Владимир Путин ввел против Турции санкции, в частности, о запрете ввоза отдельных видов товаров, выполнения услуг, а также приостановил действие безвизового режима.