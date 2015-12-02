Цена нефти упала ниже 44 долларов за баррель

Мировые цены на нефть продолжают опускаться после сообщения Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов в США и в преддверии заседания ОПЕК, на котором организация, вероятно, вновь сохранит квоту на добычу, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

"По состоянию на 13:26 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,32% - до 43,85 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,04% - до 41,41 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

API сообщил, что запасы нефти в США на минувшей неделе выросли на 1,6 миллиона баррелей - до 489,9 миллиона баррелей, в то время как аналитики ожидали снижения на 0,5 миллиона баррелей. Теперь инвесторы ждут данных по запасам от Минэнерго США. На прошлой неделе запасы нефти в стране выросли на 1 миллион баррелей — до 488,2 миллиона баррелей.

Отмечается, что в пятницу в Вене пройдет очередная, 168-я, встреча ОПЕК. Подавляющее большинство аналитиков считают, что организация не снизит квоту на добычу, несмотря на низкие цены и переизбыток сырья на рынке. Производство нефти в мире превышает потребление, по разным оценкам, на 0,5-2 миллиона баррелей в сутки.

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Вместе с тем Саудовская Аравия, крупнейший член ОПЕК, выражала готовность сотрудничать с нефтедобытчиками и экспортерами нефти, как входящими в ОПЕК, так и вне картеля, чтобы стабилизировать нефтяной рынок.

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