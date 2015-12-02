Отключение ЛЭП в направлении Крыма привело к снижению мощности АЭС - Минэнергоугля

Отключение линий электропередач в направлении аннексированного Россией Крыма после подрыва опор крымскотатарскими активистами, выступающими за полную блокаду полуострова, привело к снижению мощности атомных электростанций на 500 МВт, сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

"Эта мощность замещается в энергосистеме страны тепловой генерацией, поскольку ТЭС могут обеспечивать пиковые нагрузки на систему (с 8:00 до 10:00 утра и особенно с 19:00 до 22:00 вечером) вместо равного графика (как производят АЭС). Все это приводит к увеличению сжигания дефицитного угля", - говорится в сообщении министерства.

Как отметили в ведомстве, из-за прекращения энергоснабжения Крыма также пострадали районы Херсонской области, подача электроэнергии в которые осуществляется по резервным линиям, что нехарактерно для нормальной работы энергосистемы.

"До этого момента в Украине не было ситуаций, когда какая-либо территория испытывала такое длительное отключение стандартной схемы поставок. Резервная схема поставки не была спроектирована на постоянную дополнительную нагрузку, в которой она работает сейчас. Поэтому специалисты-энергетики не могут достоверно спрогнозировать все негативные последствия, которые могут иметь место", - подчеркнули в Минэнергоугля.

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Как ранее сообщал УНИАН, по словам главы "Энергоатома" Юрия Недашковского, госкомпания "Укрэнерго" могла не подавать команду о снижении загрузки блоков Южно-Украинской и Запорожской АЭС после подрыва линий электропередач (ЛЭП) в направлении Крыма.

В ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор были выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма, а также частей Херсонской и Николаевской областей. Позже были повреждены опоры оставшихся двух линий электропередач.

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24 ноября участники блокады заявили, что готовы допустить ремонтные бригады к ремонту поврежденных линий электропередач лишь при условии обрезания проводов в направлении полуострова.