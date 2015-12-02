Без газа на Новый год могут остаться почти 300 тысяч домохозяйств – "Нафтогаз"

Крупнейший в Украине государственный энергохолдинг "Нафтогаз Украины" предупреждает о возможном прекращении с 1 января 2016 года газоснабжения 280 тысяч домохозяйств, не имеющих газовых счетчиков.

"Согласно требованиям законодательства Украины, с 1 января 2016 года газоснабжение для домохозяйств, которые пользуются газом для подогрева воды, должно осуществляться лишь при условии наличия счетчиков", - говорится в сообщении НАК.

Согласно данным компании, по состоянию на 1 ноября счетчики были установлены в 75% домохозяйств в этой категории.

"280 тысяч домохозяйств, которые пользуются газом для подогрева воды, еще не имеют счетчика", - подчеркнули в "Нафтогазе".

Как пояснили УНИАН в компании, ответственность за установку счетчиков лежит на облгазах, которые должны производить их установку бесплатно.

При этом в "Нафтогазе" отметили, что решение о прекращении газоснабжения должны принимать также облгазы, так как НАК не имеет доступа к конечному потребителю.

Всего же, по данным "Нафтогаза", по состоянию на 1 ноября 2015 года в Украине газифицировано около 13 миллионов квартир и частных домов. Из них счетчиками газа оснащено около 9,4 миллиона домохозяйств, или 72% бытовых потребителей (в начале года – 70,6% потребителей).

"При этом почти все потребители, которые используют газ для отопления и нуждаются в наибольших объемах топлива, получают его по данным счетчиков. В результате около 93% газа, использованного населением, реализуется по данным счетчиков, а 7% – по нормативам", - отмечают в компании.

За октябрь 2015 года, как сообщили в "Нафтогазе", в жилищном фонде Украины было установлено 22,2 тысячи счетчиков газа, что на 6% больше, чем в сентябре (20,9 тысячи единиц). В целом с начала 2015 года по состоянию на 1 октября было установлено 235,6 тысячи счетчиков газа.

В компании напомнили, что самой проблемной группой потребителей газа остается та, что использует газ только для приготовления пищи (4,48 миллиона хозяйств, или 34% общего количества бытовых потребителей, потребляют 7% газа). Но для этой категории счетчики должны быть установлены до 1 января 2018 года.

"По состоянию на 1 ноября 2015 года счетчиками оборудовано 1,19 миллиона домохозяйств этой категории, или 26,6%. На начало октября текущего года уровень оснащения счетчиками в этой категории составлял 26,4%", - сообщили в "Нафтогазе".

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Как сообщал УНИАН, с 1 октября в Украине вступил в силу новый закон о рынке природного газа.