"Центрэнерго" ожидает прибытия первой партии угля из ЮАР к 4 декабря

Госкомпания "Центрэнерго", эксплуатирующая три тепловые электростанции, которые испытывают острый дефицит антрацита из-за военной агрессии России на Донбассе, ожидает прибытия первых 168 тысяч тонн угля из ЮАР к 4 декабря.

Как отметили в компании, поставки угля осуществляются по двустороннему договору с швейцарской компанией Mercuria.

"Прибытие первых 168 тысяч тонн угля из ЮАР ожидается уже к 4 декабря этого года", - говорится в сообщении "Центрэнерго".

Также в компании сообщили, что на прошлой неделе было подписано дополнительное соглашение и заказано следующее судно, которое должно прибыть в Украину уже в январе 2016 года.

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Как ранее сообщал УНИАН, по словам министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина, после прекращения энергоснабжения аннексированного Россией Крыма и снижения мощности АЭС на 500 МВТ, Украина сжигает ежесуточно порядка 25 тысяч тонн угля-антрацита.

Но на протяжении 4-12 декабря, по словам Демчишина, ожидается поступление порядка 250 тысяч тонн угля из ЮАР.

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