Нефть дорожает на сообщениях из Саудовской Аравии

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов четверга на фоне сообщений, что Саудовская Аравия предложит ОПЕК сократить добычу, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

"По состоянию на 8:08 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,47% - до 43 долларов за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,14% - до 40,4 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Агентство Energy Intelligence в четверг сообщило, что Саудовская Аравия намерена на встрече ОПЕК в пятницу предложить организации сократить добычу на 1 миллион баррелей в сутки.

Издание отмечает, что ранее Саудовская Аравия, крупнейший член ОПЕК, выражала готовность сотрудничать с нефтедобытчиками и экспортерами нефти, как входящими в ОПЕК, так и вне картеля, чтобы стабилизировать нефтяной рынок.

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"Вместе с тем подавляющее большинство аналитиков считают, что ОПЕК не снизит квоту на добычу, несмотря на низкие цены и переизбыток сырья на рынке. По данным агентства Рейтер, производство нефти в мире превышает потребление, по разным оценкам, на 0,5-2 миллиона баррелей в сутки", - резюмируют в статье.