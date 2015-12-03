Саудовская Аравия снизит цены на нефть для США

Саудовская Аравия, один из крупнейших в мире экспортеров нефти, в преддверии заседания Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) предупредила, что в январе снизит цены на "черное золото" для США, сообщает Прайм со ссылкой на Bloomberg.

"Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Aramco) снизит официальные цены на все сорта нефти для США. При этом для азиатских покупателей компания увеличит цену на нефть на 1,4 доллара против роста на 1,3 доллара в декабре", - говорится в сообщении.

"Это пощечина ОПЕК. Они (Саудовская Аравия - ред.) предлагают свою нефть по низкой цене для двух самых важных рынков - США и Азии - за два дня до заседания ОПЕК, что является явным признаком того, что саудовцы не собираются сокращать добычу", - приводит агентство слова директора по торговле фьючерсами Mizuho Securities USA Inc. в Нью-Йорке Боба Йогера (Bob Yawger).

В пятницу в Вене пройдет очередная, 168-я, встреча ОПЕК. Подавляющее большинство аналитиков считают, что организация не снизит квоту на добычу, несмотря на низкие цены и переизбыток сырья на рынке.

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Aramco устанавливает цены на нефть на основе рекомендаций клиентов и расчета изменения ее стоимости за последний месяц, а также на основе доходности и цен на производство.

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