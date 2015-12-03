Украина в начале декабря резко сократила импорт газа из ЕС и увеличила его отбор из хранилищ

Украина, отказавшаяся в конце ноября от закупок российского газа, с 1 по 3 декабря снизила импорт углеводородов из Словакии по сравнению с среднесуточными объемами предыдущего месяца более чем в три раза, свидетельствуют данные словацкой компании Eustream.

По состоянию на 1 декабря импорт природного газа из Словакии, на которую приходится более 90% импорта Украиной углеводородов из ЕС, сократился по сравнению с 30 ноября до 0,6 миллиона кубометров с 28,9 миллиона кубометров.

В этот же день, для покрытия нарастающих потребностей в связи со снижением температуры воздуха, Украина увеличила отбор газа из собственных хранилищ до 84,34 миллиона кубометров с 54,16 миллиона кубометров в предыдущий день.

По данным Eustream, 2 декабря Украина увеличила импорт газа из ЕС до 8,6 миллиона кубометров, а заявка на 3 декабря составляет 8,5 миллиона кубометров.

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Как ранее сообщал УНИАН, по данным "Укртрансгаза", в ноябре Украина импортировала 1,1 миллиарда кубометров природного газа, из них 65% поступило с территории Европы.

Также в компании отметили, что на сегодняшний день импорт газа осуществляется только из Словакии и Венгрии.

До конца 2015 года "Газпром" установил стоимость газа для "Нафтогаза Украины" в 227 долларов за тысячу кубометров.

В 2016 году Украина рассчитывает закупать в случае необходимости российский газ по цене примерно 207-208 долларов за тысячу кубометров. Цена на газ из Европы в 2016 году ожидается на уровне 175-180 долларов.