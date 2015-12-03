Россия приостановила переговоры по "Турецкому потоку"

Проект строительства газопровода "Турецкий поток" приостановлен, сообщил ТАСС министр энергетики России Александр Новак.

По его словам, межправительственные переговоры с турецкой стороной о реализации проекта сейчас не ведутся.

"Приостановлены переговоры", - сказал глава Минэнерго.

Ранее Минэкономразвития отрицало факт заморозки переговоров.

В то же время текущие поставки российского газа под действие эмбарго не подпадают и будут осуществляться в соответствии с контрактом.

1 декабря правительство РФ приняло решение приостановить деятельность смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которую с российской стороны возглавляет министр энергетики Александр Новак.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, обсуждение проекта "Турецкий поток" будет приостановлено в связи с прекращением деятельности межправительственной комиссии Россия-Турция.

Подготовка межправительственного соглашения с Турцией по "Турецкому потоку" осуществлялась в рамках российско-турецкой межправкомиссии. Ожидалось, что межправсоглашение может быть подписано уже в декабре-январе. При этом Россия считала правильным подписание межправсоглашения с Турцией по газопроводу "Турецкий поток" сразу по двум его ниткам, а Турция лишь по одной.

Договоренность о строительстве газопровода "Турецкий поток" была достигнута в декабре 2014 года. Первоначально планировалось, что мощность четырех ниток газопровода составит 63 млрд кубометров газа в год, из них 16 млрд будет поставляться в Турцию, а 47 млрд - на газовый хаб на турецко-греческой границе.

В октябре глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания пока ограничивается строительством двух ниток "Турецкого потока", так как растущие потребности Европы в газе пока сможет закрыть газопровод "Северный поток 2".

Тогда же было объявлено, что переговоры по подписанию межправительственного соглашения откладываются из-за политической ситуации в Турции, где на тот момент не был утвержден состав кабинета министров.

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Напомним, 1 декабря на сайте правительства РФ было опубликовано постановление, конкретизирующее экономические санкции в отношении Турции. В нем перечислены попавшие под ограничения турецкие товары, которые запрещается ввозить в Россию с 1 января 2016 года. Газовые и атомные проекты двух стран в документе не упоминаются.