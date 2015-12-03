Турция хочет построить трубопровод для импорта газа из Ирака – СМИ

Турецкая государственная компания Botas планирует объявить тендер на строительство трубопровода, через который в будущем планируется импортировать газ из иракского Курдистана на территорию Турции, сообщают Ведомости со ссылкой на Bloomberg.

"По данным агентства, тендер на газопровод протяженностью 180 километров может состояться в течение двух месяцев. На его строительство может уйти порядка двух лет в зависимости от напряженности ситуации в регионе", - говорится в сообщении.

Планируется, что мощность газопровода в течение трех лет использования составит 20 миллиардов кубометров в год.

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Как сообщал УНИАН, в данный момент, несмотря на все усилия России, проект строительства газопровода "Турецкий поток" приостановлен.

Напомним, отношения между Турцией и РФ ухудшились после того, как 24 ноября турецкие военные сбили российский самолет, нарушивший воздушное пространство страны.

Согласно заявлению турецких военных, перед тем как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

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В России отрицают, что самолет пересек турецкую границу, и утверждают, что он летел над территорией Сирии.