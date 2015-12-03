Саудовская Аравия назвала условия снижения добычи нефти

Саудовская Аравия предложит ОПЕК снизить добычу нефти на 1 миллион баррелей в сутки при условии, что подобные обязательства возьмут на себя страны, не входящие в ОПЕК, сообщило интернет-издание Energy Intelligence со ссылкой на высокопоставленного чиновника ОПЕК, передает Рейтер.

До сих пор Саудовская Аравия игнорировала призывы некоторых участников организации сократить добычу, чтобы помочь росту цен на нефть. Большинство аналитиков считают, что ОПЕК не примет решение о снижении добычи на совещании в пятницу.

Саудовская Аравия хочет, чтобы в снижении производства участвовали Ирак, Иран и такие не входящие в ОПЕК страны как Россия, Казахстан, Мексика и Оман, говорится в сообщении Energy Intelligence. В частности, Ираку будет предложено не повышать добычу с нынешнего уровня около 4 миллионов баррелей в сутки.

"Рынок захочет услышать мнения других сторон и быть уверенным, что такая возможность существует. Нужно, чтобы производители не только согласились на это, но и придерживались соглашения. То, что именно Саудовская Аравия сделает это предложение, прибавит ему значимости", - сказал старший аналитик CMC Markets в Сиднее Рик Спунер.

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Если соглашение будет достигнуто, оно вступит в силу не на совещании в пятницу и не сразу после него, а в будущем году, сказал источник Energy Intelligence.

Цены на нефть в четверг растут благодаря этой новости.