Турция на фоне конфликта с РФ решила ускорить строительство газопровода из Азербайджана
Трубопровод TANAP позволит Турции увеличить закупки азербайджанского газа на шесть миллиардов кубометров ежегодно.
Строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) из Азербайджана в Турцию будет ускорено.
Об этом сообщил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает азербайджанское информационное агентство Trend.
Поставки газа должны начаться раньше 2018 года.
Трубопровод TANAP позволит Турции увеличить закупки азербайджанского газа на шесть миллиардов кубометров ежегодно, а также даст возможность Баку экспортировать в Европу 10 миллиардов кубометров газа в год.
В Европу газ попадет по соединительному с TANAP газопроводу TAP. Газ будет поставляться с азербайджанского месторождения "Шах Дениз".
«Турция и Азербайджан реализуют важные энергетические проекты, одним из которых является TANAP», - сказал Давутоглу.
Напомним, Россия приостановила переговоры с Турцией о строительстве газопровода "Турецкий поток".
Ранее также стало известно, что турецкая государственная компания Botas планирует объявить тендер на строительство трубопровода, через который в будущем планируется импортировать газ из иракского Курдистана на территорию Турции.
Планируется, что мощность газопровода в течение трех лет использования составит 20 миллиардов кубометров в год.
Читайте такжеЭрдоган: Турция не пропадет без российского газа
Как сообщал УНИАН, отношения между Турцией и РФ ухудшились после того, как 24 ноября турецкие военные сбили российский самолет, нарушивший воздушное пространство страны.
Согласно заявлению турецких военных, перед тем как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.
В России отрицают, что самолет пересек турецкую границу, и утверждают, что он летел над территорией Сирии.
Президент РФ Владимир Путин 28 ноября подписал указ о введении санкций против Турции.