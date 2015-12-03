Турция на фоне конфликта с РФ решила ускорить строительство газопровода из Азербайджана

Строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) из Азербайджана в Турцию будет ускорено.

Об этом сообщил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает азербайджанское информационное агентство Trend.

Поставки газа должны начаться раньше 2018 года.

Трубопровод TANAP позволит Турции увеличить закупки азербайджанского газа на шесть миллиардов кубометров ежегодно, а также даст возможность Баку экспортировать в Европу 10 миллиардов кубометров газа в год.

В Европу газ попадет по соединительному с TANAP газопроводу TAP. Газ будет поставляться с азербайджанского месторождения "Шах Дениз".

«Турция и Азербайджан реализуют важные энергетические проекты, одним из которых является TANAP», - сказал Давутоглу.

Напомним, Россия приостановила переговоры с Турцией о строительстве газопровода "Турецкий поток".

Ранее также стало известно, что турецкая государственная компания Botas планирует объявить тендер на строительство трубопровода, через который в будущем планируется импортировать газ из иракского Курдистана на территорию Турции.

Планируется, что мощность газопровода в течение трех лет использования составит 20 миллиардов кубометров в год.

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Как сообщал УНИАН, отношения между Турцией и РФ ухудшились после того, как 24 ноября турецкие военные сбили российский самолет, нарушивший воздушное пространство страны.

Согласно заявлению турецких военных, перед тем как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

В России отрицают, что самолет пересек турецкую границу, и утверждают, что он летел над территорией Сирии.

Президент РФ Владимир Путин 28 ноября подписал указ о введении санкций против Турции.