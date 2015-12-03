Завтра в Украину прибывает первая партия угля из ЮАР - "Центрэнерго"

Размер партии составит 168 тыс. тонн, говорится в сообщении компании, обнародованном по итогам заседания антикризисного энергетического штаба.

ПАО "Центрэнерго" является единственной среди генерирующих компаний ТЭС, которой в конце сентября был подписан прямой двусторонний договор со швейцарской компанией международным трейдером MERCURIA ENERGY TRADING SA на поставку антрацитового угля из Южно-Африканской Республики.

"Прибытие первых 168 тыс. тонн угля из ЮАР ожидается уже 4 декабря этого года", - сообщают в компании и прогнозируют, что следующий корабль с твердым топливом из ЮАР прибудет в Украину в январе 2016 года. Договоренность об этом была достигнута с импортером на прошлой неделе.

В "Центрэнерго" признают, что африканский уголь обойдется Украине дороже, чем донецкий, но в условиях оккупации и боевых действий на востоке, диверсификация поставок энергоносителей - единственный выход для нашей страны.

В компании также отчитались об улучшении общих хозяйственных показателей. Так, например, запасы угля на складах "Центрэнерго" по состоянию на начало сентября составляли 486 тыс. тонн, что на 354 тыс. тонн больше, чем удалось аккумулировать за аналогичный период в 2014 году.

"Кроме того, во исполнение приказа Министерства энергетики и угольной промышленности Украины №566 от 1 сентября 2015 в компании, в отличие от прошлого года, создан 10-дневный запас мазута, который может быть использован в чрезвычайных ситуациях", - добавляют в ПАО.

В целом финансовые показатели работы главного оператора ТЭС за последние месяцы улучшились: с начала 3 квартала 2015 году компания удалось по убыткам в 134 млн грн., Накопленных за первые восемь месяцев работы, выйти на показатель прибыли в размере 22,6 млн грн. в начале октября. Аналитики прогнозируют, что такими темпами по итогам 11 месяцев работы "Центрэнерго" получит около 80 млн гривень прибыли.

Добавим, что со 2 сентября в "Центрэнерго" сменился руководитель - ПАО возглавил бывший технический директор предприятия Олег Коземко. Несмотря на хорошие показатели, компания все еще числится в списке объектов, предназначенных для приватизации в 2016 году. По словам главы Фонда Госимущества Игоря Белоуса, энергетический гигант не выгоден для государства, в то же время частные инвесторы, готовые приобрести «Центрэнерго», уже есть.

Напомним, "Центрэнерго" является эксплуатантом Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС, суммарная мощность которых составляет 7 550 МВт.

Государству сегодня принадлежат 78,3% акций предприятия.