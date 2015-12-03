"Нафтогаз" станет поставщиком газа "последней надежды"

«Нафтогаз» оказался единственной компанией, подавшей конкурсное предложение», - говорится в сообщении «Нафтогаза».

В компании напомнили, что поставщик «последней надежды» не имеет права отказать в заключении договора поставки природного газа на ограниченный период времени.

«Такой поставщик необходим для непрерывного обеспечения потребителей газом в случае ликвидации или банкротства их действующего поставщика», - подчеркнули в компании.

Поставщик «последней надежды», как отмечается в сообщении, обязан обеспечивать потребителей газом до 60 суток, чтобы дать им возможность заключить договор с другим поставщиком.

«После решения конкурсной комиссии кандидатуру поставщика «последней надежды» должен утвердить Кабинет министров», - добавили в «Нафтогазе».

Поставщик «последней надежды» утверждается на три года.

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Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 октября 2015 года вступил в силу закон о рынке природного газа, в соответствии с которым крупнейший в Украине государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» теряет монополию на этом рынке.

«Мы фактически строим полностью европейскую немонополизированную систему рынка природного газа, где поставщик сам определяет, кому продавать и где, покупатель сам определяет, у кого покупать», - заявил накануне премьер-министр Арсений Яценюк, комментируя данный закон.