"Нафтогаз" станет поставщиком газа "последней надежды"

17:22, 03 декабря 2015
Энергетика
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Конкурсная комиссия при Кабинете министров определила НАК «Нафтогаз Украины» победителем конкурса на поставщика «последней надежды», необходимость в котором закреплена во вступившем в силу с 1 октября законе «О рынке природного газа».

Фото УНИАН

«Нафтогаз» оказался единственной компанией, подавшей конкурсное предложение», - говорится в сообщении «Нафтогаза». 

В компании напомнили, что поставщик «последней надежды» не имеет права отказать в заключении договора поставки природного газа на ограниченный период времени. 

«Такой поставщик необходим для непрерывного обеспечения потребителей газом в случае ликвидации или банкротства их действующего поставщика», - подчеркнули в компании. 

Поставщик «последней надежды», как отмечается в сообщении, обязан обеспечивать потребителей газом до 60 суток, чтобы дать им возможность заключить договор с другим поставщиком.

«После решения конкурсной комиссии кандидатуру поставщика «последней надежды» должен утвердить Кабинет министров», - добавили в «Нафтогазе».

Поставщик «последней надежды» утверждается на три года.

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Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 октября 2015 года вступил в силу закон о рынке природного газа, в соответствии с которым крупнейший в Украине государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» теряет монополию на этом рынке.

«Мы фактически строим полностью европейскую немонополизированную систему рынка природного газа, где поставщик сам определяет, кому продавать и где, покупатель сам определяет, у кого покупать», - заявил накануне премьер-министр Арсений Яценюк, комментируя данный закон.

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