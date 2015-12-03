У Демчишина предлагают оставить "Нафтогазу" только функцию трейдера

Министерство энергетики и угольной промышленности после реформы НАК "Нафтогаз" предлагает оставить за ним только функцию трейдера.

Соответствующее предложение изложено в презентации Минэнергоугля относительно реформирования энергокомпаний Украины в соответствии с третьим энергопакетом, которую опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook директор департамента планирования и европейской интеграции Минэнергоугля Михаил Бно-Айриян.

"Ключевое предложение министерства: "Нафтогаз" должен заниматься только трейдинговой деятельностью", - сообщил Бно-Айриян.

Согласно документу, Минэнергоугля предлагает разделить НАК «Нафтогаз Украины» следующим образом: госкомпании «Укртрансгаз» и «Укртранснафта» остаются в подчинении Министерства энергетики, а сам «Нафтогаз» (как трейдинговый бизнес) переходит в подчинение Минэкономразвития.

Минэнергоугля также предлагает объединить госкомпании «Укргазвыдобування», «Энергоатом», «Укргидроэнерго» и «Укрнафту» в единый холдинг и подчинить его Министерству экономического развития и торговли.

Кроме того, Минэнергоугля хочет сохранить контроль над госкомпанией «Укрэнерго», оператором энергосистемы Украины.

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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк в рамках реформы структуры и работы правительства предлагает вывести все государственные предприятия из-под управления министерств и объединить их в 7 холдингов, которые будут управляться независимыми менеджерами.

Реформа работы государственных предприятий, не подлежащих приватизации, является одним из приоритетов работы правительства, в особенности Министерства экономического развития и торговли Украины. По данным министерства, совокупный убыток 100 крупнейших госпредприятий, без учета «Нафтогаза» и «Укрзализныци», в І квартале 2015 года составил 9,7 млрд грн, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Весной 2015 года министерство разработало постановление о создании холдинговой компании – одной или нескольких, в которую вошли бы стратегические компании, остающиеся в государственной собственности. Главной целью постановления стало выведение госактивов из-под контроля органов исполнительной власти, а также повышение эффективности их управления.