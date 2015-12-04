Глава "Нафтогаза" надеется на переговоры с Россией и на импорт газа из Румынии

Но, сказал он журналистам, сейчас он не может комментировать, когда Украина могла бы возобновить импорт газа из России, передает Радио Свобода.

При этом Коболев добавил, что в следующем году Украина надеется импортировать из Румынии до 1 миллиарда кубометров газа, поскольку, по его словам, эта страна имеет сейчас «небольшой избыток».

Украина в последнее время резко ограничивает или прекращает закупки российского природного газа, покупая его вместо этого в странах Восточной Европы по так называемой реверсной схеме, используя часть своих газопроводов в обратном от проектного направления.

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В частности, в последний раз Украина покупала российский газ – 2 миллиарда кубометров для своих хранилищ для прохождения зимы – в конце ноября, после чего вновь прекратила его закупки. Как заявлял тогда Коболев, в течение зимы Украина сможет обеспечить свои потребности без российского газа.

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины ожидает, что цена российского газа для нашей страны в первом квартале 2016 года составит 210 долларов за тысячу кубометров. Вместе с тем министр энергетики Владимир Демчишин рассказал, что рассчитывает на среднегодовую цену российского газа для Украины в 2016 году в районе 207-208 долларов за тысячу кубометров.