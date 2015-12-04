Нефть дорожает накануне совещания ОПЕК за счет снижения доллара

Цены на нефть растут накануне совещания ОПЕК за счет снижения доллара против евро.

Сегодня утром фьючерсы на Brent подорожали на $0,16 до $44,00 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,22 до $41,30. В четверг оба эталона подорожали на 3 процента, пишет Рейтер.

Хотя интернет-издание Energy Intelligence сообщило в четверг со ссылкой на высокопоставленного чиновника ОПЕК, что Саудовская Аравия предложит организации снизить добычу нефти на 1 миллион баррелей в сутки, большинство аналитиков уверены, что картель на совещании в пятницу не примет решение о снижении добычи.

"Я склонен сомневаться, что на этом этапе ОПЕК сможет сильно повлиять на цены. Никогда не знаешь наверняка, но я думаю, что страны в районе Персидского залива вряд ли будут сокращать производство, а пока этого не произойдет, прогноз не изменится", - сказал старший аналитик CMC Markets в Сиднее Рик Спунер.

Читайте такжеМеждународное энергетическое агентство: нефть будет дешевой до 2040 года

По мнению аналитиков, гораздо большее влияние на рынок окажут возвращение в ОПЕК Индонезии и намерение Ирана увеличить добычу как только будут отменены санкции.

"Есть возможность, что ОПЕК наоборот увеличит квоту на 1 миллион баррелей в сутки с учетом возвращения Индонезии в организацию", - сказала аналитик National Australia Bank Виан Лай. По расчетам аналитиков банка, цены на нефть в первом полугодии 2016 года будут колебаться между $46 и $54 за баррель.