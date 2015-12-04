Для энергонезависимости оккупированного Крыма России потребуется $2 миллиарда

Для обеспечения энергонезависимости оккупированного Крыма от материковой Украины требуется около $2 млрд. Об этом со ссылкой на подсчеты аналитика Renaissance Capital Владимира Скляра сообщают «Ведомости».

По его оценке, чтобы обеспечить потребности Крыма и покрыть дефицит энергосистемы юга, необходимо в сумме 1350 МВт. Для этого выработку увеличит Ростовская АЭС, на которой до конца года должен быть запущен третий энергоблок мощностью 1 ГВт, а также будут построены четыре парогазовые установки (ПГУ) суммарной мощностью 940 МВт на Таманском полуострове.

Еще около 1 ГВт генерации должно появиться в Крыму. Строительство станций суммарной мощностью 940 МВт можно оценить в $1,1–1,3 млрд, считает эксперт. В Крыму строительство может обойтись на $400–450 млн дороже, добавил Скляр.

Накануне президент России Владимир Путин запустил первую нитку энергомоста из Краснодарского края в оккупированный Крым. Присутствовавший при этом глава российского Минэнерго Александр Новак уточнил, что мощности энергомоста позволят подавать на полуостров 200 МВт.

Энергоснабжение Крыма с территории материковой Украины было прекращено 22 ноября после подрыва в Херсонской области четырех опор линий электропередачи (ЛЭП), которые вели на полуостров. В результате без света остались 2 млн человек.