Россия сможет обеспечить оккупированный Крым электроэнергией не ранее 2018 года - эксперт

Об этом заявил политтехнолог Тарас Березовец в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1", передает ТСН.

"Они должны построить две электростанции общим бюджетом 2,5 млрд рублей. Одну на территории Севастополя, другую - на территории Симферополя", - сказал он.

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Березовец считает, что Россия не сможет также обеспечить крымчан питьевой водой, более того, россияне начали уничтожать экосистему полуострова.

"Оккупационная власть начала уничтожать экосистему Крыма, бурить скважины там, где нельзя - на территории заповедников. И это то, с чем нам придется встретиться, когда мы вернем Крым", - сказал Тарас Березовец.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин запустил первую нитку энергомоста из Краснодарского края в оккупированный Крым. Присутствовавший при этом глава российского Минэнерго Александр Новак уточнил, что мощности энергомоста позволят подавать на полуостров 200 МВт.

Энергоснабжение Крыма с территории материковой Украины было прекращено 22 ноября после подрыва в Херсонской области четырех опор линий электропередачи (ЛЭП), которые вели на полуостров. В результате без света остались 2 млн человек.