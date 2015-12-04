Die Welt: Как Саудовская Аравия превратила цены на нефть в оружие

Об этом пишут Штефан Бойтельсбахер и Хольгер Цшепиц в статье под названием «Как Саудовская Аравия превратила цены на нефть в оружие», опубликованной на сайте газеты Die Welt.

Они встречаются в Вене, недалеко от берегов Дуная. Они будут вести переговоры, торговаться и выберут безжалостную тактику. Министры и дипломаты, собравшиеся в простой комнате с деревянными столами, микрофонами и флагами их стран, понимают, что ставки очень высоки. На карту поставлены большие суммы, власть и будущее страны, чья судьба неразрывно связана с судьбой Ближнего Востока, Европы и мира.

В Вене в эту пятницу пройдет заседание Организации стран-экспортеров нефти, ОПЕК. Этот картель стремится ни к чему иному, как к мировой нефтяной монополии. Группа хочет контролировать цены на сырьевые товары – но в этом вопросе сама пока не достигла согласия.

Встреча станет одной из самых важных в 55-летней истории организации. Не из-за ожиданий новаторских решений, а потому, что все ждут следующего шага ее тайного лидера: Какие планы у Саудовской Аравии?

На самом деле, Саудовская Аравия зависит от высоких цен на нефть. Режиму нужны деньги, чтобы поддерживать положительные настроения среди народа. Власти предоставляют налоговые льготы и продовольственные субсидии, чтобы никому и в голову не пришло жаловаться на политическую ситуацию.

Нефтедоллары уже давно помогают Саудовской монархии экспортировать ее радикальный ислам, не только в регионе, но – по скрытым каналам - и во всем мире, в Европе, в Германии - и создавать новое идеологическое прикрытие для исламистского террора.

Шаткое равновесие

Но шейхи также используют деньги, чтобы в качестве великой державы вмешиваться в войны в регионе. Амбиции нового короля Салмана беспокоят даже Федеральную разведку. «До сих пор осторожная дипломатическая позиция старших членов правления королевской семьи теперь заменена импульсивной политикой вмешательства», заявила немецкая внешняя разведка.

Новый король и его сын Мохаммед хотели представить себя лидерами арабского мира. Поэтому заседание ОПЕК имеет очень большое значение. Потому что здесь министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими встретится с другими государствами, которые также хотят иметь право голоса в регионе.

В Вене, у шейхов из Эр-Рияда теперь сложная миссия: они хотят стабилизировать падение цен на нефть – при этом, не теряя заветного политического влияния. Как это ни парадоксально, они получили его благодаря низкой цене на нефть – от чего их заклятый враг Иран страдает еще больше. Это шаткое равновесие порождает угрозу провала Саудовской Аравии.

Внезапно появившийся долг

Ожидается бурное заседание. Соперник Саудовской Аравии Иран заранее отправил участникам ОПЕК письмо, в котором Тегеран призывает других членов картеля сократить добычу. Это очень важно, потому что Иран после отмены санкций планирует значительно увеличить производство, написал министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане.

Но саудовцев так просто не убедить. Сокращение добычи повысит цены на нефть. А саудовцы заинтересованы в низкой цене на нефть, чтобы ослабить Иран. С другой стороны: цена также не должна быть слишком низкой, если шейхи не хотят навредить сами себе.

В конце концов, у саудовцев есть проблема. Они привязали к доллару свою валюту, риал. Эта привязка во время падения цен на нефть может существенно увеличить долг Саудовской Аравии. Великолепные здания в столице Эр-Рияде, финансовые благодеяния для людей, быстрые автомобили для королей - все это вскоре может стать просто воспоминаниями.

Еще пять лет

С лета 1986 года доллар стоит $ 3,75 саудовских риала. Привязка, которую также называют Peg (поддержка курса), помогла правителям сохранить низкий уровень инфляции в стране. В то же время саудовские компании могли получать финансирование за рубежом на выгодных условиях. Так было, когда цена на нефть составляла 100 долларов за баррель. Но теперь, когда баррель стоит меньше $ 50, становится очевидной обратная сторона.

В Саудовской Аравии растет дефицит текущего баланса, который в настоящее время составляет 120 млрд долларов. Страна больше не зарабатывает на продаже нефти достаточно средств, чтобы покрыть расходы на импорт – в итоге, ее импорт превышает экспорт. Разница составляет 650 млрд долларов. Это означает, что через пять лет ресурсы будут исчерпаны.

И привязанный к доллару риал не позволяет Саудовской Аравии что-либо предпринять в этом случае. Поэтому на рынках ставки, в основном, против королевства. Гигантские суммы поставлены на то, что привязка к доллару скоро будет отменена. The Bank of America считает, что привязка цен к доллару может исчезнуть уже в следующем году. Это поможет стране, поскольку после ее отмены государственный долг будет расти медленнее.

Опасная привязка к доллару

Но цена на нефть снизится еще больше. Аналитики Goldman Sachs считают возможной цену в 20 долларов за баррель. По сравнению с текущими котировками, это снижение наполовину.

Другие государства избегают того, чтобы привязывать свои валюты к доллару для более гибкой торговли. Поэтому они лучше реагируют на падение курса. Российский рубль обесценивается вместе с ценами на нефть и, таким образом, смягчает последствия снижения цен на энергоносители. Нефть, если рассчитывать в рублях, на самом деле не подешевела. Поэтому внутренние расходы страны по-прежнему могут быть покрыты за счет продажи сырья.

Нефть потеряла четверть своей стоимости в этом году. Причина такого резкого снижения цен на энергоносители заключается в глобальном избытке. С помощью технологии фракинга американцы увеличили добычу на 80 процентов с 2008 года.

Они производят 12 млн баррелей в день. Двенадцать стран ОПЕК – 32,2 млн баррелей. Вместе нефтедобывающие страны мира производят 96 млн баррелей – на два миллиона больше, чем необходимо.

Ситуация, вероятно, усугубится

Это создаст проблемы, прежде всего, для маленьких, бедных стран. Например, для Венесуэлы. Перед заседанием ОПЕК южноамериканская страна призвала все нефтедобывающие страны, в том числе страны, не входящие в ОПЕК, согласовать свои действия для борьбы со снижением цен на нефть. Правительству в Каракасе нужна цена, по крайней мере, 88 долларов, чтобы наполнить свой бюджет.

Тем не менее, ситуация, вероятно, усугубится еще больше, а цены на нефть продолжат падать. Иран, после окончания санкций, значительно увеличит свою суточную добычу - и остальные страны-производители сохранят свои квоты.

Похоже, так и будет. Эксперты не ожидают, что в эту пятницу ОПЕК сократит квоты на добычу. «Большинство членов ОПЕК могут выступать за снижение производства. Но страны, которые задают тон, будут против», сказал Тим Эванс, аналитик по энергетике в американском банке Citi.

Другими словами: Это страны, которые задают тон не только в ОПЕК. Но и в конфликтах, которые дестабилизируют Ближний Восток, - и их влияние Европа ощущает сейчас больше, чем когда-либо.