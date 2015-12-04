Яценюк хочет перенаправить деньги "Укрэнерго": вместо скандальных трансформаторов купить уголь

Премьер-министр Арсений Яценюк 3 декабря поручил Министерству энергетики и угольной промышленности и Национальной комиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг изучить вопрос использования для закупки дефицитного угля средств, накопленных госкомпанией «Укрэнерго» для закупки трансформаторов, сообщил в соцсети Facebook глава компании Всеволод Ковальчук.

«Вопрос, поставленный премьером, будет рассматриваться министерствами и НКРЭКУ до восьмого числа», - сообщил Ковальчук.

Ранее о данном поручении сообщил экс-член НКРЭКУ Андрей Герус.

«Вечером премьер-министр дал поручение рассмотреть возможность перенаправления средств, аккумулированных «Укрэнерго» (более 1 млрд грн) на закупку угля. Угля на складах сейчас на 20-30 дней работы ТЭС, поставки из России и зоны АТО полностью остановлены», - сообщил Герус.

Как сообщал УНИАН, в середине лета 2015 года Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила госкомпании «Укрэнерго» инвестиционную программу на 2015 год в размере 6,959 млрд грн.

После этого компания заявила, что часть средств пойдет на закупку трансформаторов.

После утвержденной инвестпрограммы «Укрэнерго» объявила тендер на закупку трансформаторов. По сообщениям в СМИ, госкомпания собиралась купить трансформаторы по завышенной вдвое цене. Также СМИ предположили, что победителем тендера станет предприятие «Запорожтрансформатор», подконтрольное российскому бизнесмену Константину Григоришину.

«Запорожтрансформатор» входит в группу «Энергетический стандарт» и является одним из крупнейших в мире изготовителей трансформаторного оборудования. Предприятие производит силовые трансформаторы, электрические реакторы, системы мониторинга трансформаторов.

В конце июля премьер Арсений Яценюк поручил Государственной финансовой инспекции провести проверку государственных закупок в госкомпании «Укрэнерго», после того как компания решила потратить около 2 млрд грн на закупку трансформаторов.