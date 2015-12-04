Доходы России от экспорта нефти упали почти в два раза

Доходы РФ от экспорта нефти в январе-октябре 2015 года снизились в 1,75 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 76,738 миллиарда долларов.

Сообщает Прайм со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

При этом в январе-октябре текущего года Россия экспортировала 201,24 миллиона тонн нефти (рост на 7,63% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года).

Экспорт в страны дальнего зарубежья вырос на 9% - до 182,292 миллиона тонн. В денежном выражении объем поставок составил 71,847 миллиарда долларов (в 1,77 раза меньше, чем за январь-октябрь 2014 года). Экспорт нефти в страны СНГ снизился на 4,02% - до 18,948 миллиона тонн, в денежном выражении показатель сократился в 1,5 раза - до 4,891 миллиарда долларов.

Экспорт нефтепродуктов за январь-октябрь 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года вырос на 4,5% - до 143,801 миллиона тонн, в денежном выражении составил 58,353 миллиарда долларов. Экспорт нефтепродуктов в дальнее зарубежье составил 137,089 миллиона тонн на 55,039 миллиарда долларов. Экспорт в страны СНГ сократился на 18,35%, до 6,712 миллиона тонн, в денежном выражении показатель составил 3,313 миллиарда долларов.

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В том числе, бензина было экспортировано 3,91 миллиона тонн, что на 6% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, доходы составили 2,088 миллиарда долларов (снижение на 26%). При этом в страны дальнего зарубежья экспорт бензина составил 1,986 миллиона тонн на 1,109 миллиарда долларов, в страны СНГ экспорт бензина вырос на 0,34%, до 1,923 миллиона тонн на 978,9 миллиона долларов.

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Экспорт дизельного топлива в январе-октябре текущего года вырос на 6,4%, до 42,832 миллиона тонн на 22,417 миллиарда долларов. Экспорт в дальнее зарубежье составил 40,166 миллиона тонн (рост на 6,75%) на 20,924 миллиарда долларов. В страны СНГ было экспортировано 2,665 миллиона тонн на 1,493 миллиарда долларов.

Вместе с тем отмечается, что доходы России от экспорта газа в январе-октябре 2015 года составили 35,209 миллиарда долларов, что на 25,65% меньше показателя за аналогичный период 2014 года.

"Россия за десять месяцев экспортировала 150,5 миллиарда кубометров газа (рост на 2,73% по сравнению с январем-октябрем 2014 года), в том числе в страны дальнего зарубежья — 117,9 миллиарда кубометров (рост на 10,8%), в страны СНГ - 32,6 миллиарда кубометров (снижение на 18,7%)", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в 2014 году, по данным ФТС, Россия экспортировала 172,6 миллиарда кубометров газа, получив 54,73 миллиарда долларов дохода.