Запасы дефицитного угля на складах украинских ТЭС за неделю снизились на 9%

Запасы дефицитной антрацитовой марки угля на складах украинских теплоэлектростанций за период c 30 ноября по 4 декабря снизились на 8,7% – до 785,3 тысяч тонн с 860 тысяч тонн, говорится в сообщении госкомпании "Укрэнерго".

Согласно сообщению, запасы угля всех марок на складах ТЭС за неделю снизились на 3,8%, - до 1,93 миллиона тонн.

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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк 27 ноября назвал недостаточными имеющиеся запасы угля в Украине и потребовал от профильных чиновников предоставить план четких мер для стабильной работы энергосистемы страны в условиях дефицита топлива.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин отмечал, что существующих запасов угля, сформированных на складах и на теплоэлектростанциях Украины, хватит примерно на месяц стабильной работы энергообъектов, и в дальнейшем вопрос с поставкой угля потребует новых решений. По информации министра, в декабре Украина получит 250 тысяч тонн угля из ЮАР, а к концу года общий запас угля должен быть не менее 1 миллиона тонн.

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4 декабря стало известно, что Яценюк поручил Минэнергоугля и НКРЭКУ изучить вопрос использования для закупки дефицитного угля средств, накопленных госкомпанией "Укрэнерго" для закупки трансформаторов.