"Нафтогаз" хочет получить скидку на российский газ в первом квартале 2016 года – глава "Газпрома"

НАК "Нафтогаз Украины" намерен обратиться к правительству Российской Федерации о предоставлении в первом квартале скидки на природный газ, сообщила пресс-служба "Газпрома" со ссылкой на слова главы компании Алексея Миллера по итогам его встречи с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым 4 декабря в Берлине.

"НАК "Нафтогаз Украины" намерен обратиться к российской стороне с просьбой о предоставлении скидки к цене на первый квартал 2016 года", - сказал Миллер.

Также он сообщил, что "Газпром" запросил у НАК "Нафтогаз Украины" гарантийное письмо по объему закупок до конца марта.

"В связи с тяжелым финансовым положением НАК "Нафтогаз Украины" ожидать предоплаты и возобновления поставок российского газа до конца года не приходится. До конца декабря стороны рассчитывают определить условия закупок Украиной российского газа на первый квартал 2016 года", - отметил Миллер.

НАК "Нафтогаз Украины" пока не предоставил комментарии по итогам встречи Коболева и Миллера.

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Как сообщал УНИАН, до конца 2015 года "Газпром" установил стоимость газа для "Нафтогаза Украины" в 227 долларов за тысячу кубометров.

В 2016 году Украина рассчитывает закупать в случае необходимости российский газ по цене примерно 207-208 долларов за тысячу кубометров. Цена на газ из Европы в 2016 году ожидается на уровне 175-180 долларов.

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В конце ноября "Нафтогаз" приостановил импорт российского газа, а в начале декабря резко сократил его закупки в ЕС.