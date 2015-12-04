"Нафтогаз" может выйти на безубыточность в 2016 году – Яценюк

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" может выйти на безубыточность в 2016 году, поскольку текущий убыток госхолдинга составляет всего 1 миллиард гривень.

"Мы уже сократили дефицит бюджета "Нафтогаза" в 10 раз, – сказал Яценюк. – А в следующему году компания выйдет на нулевой, безубыточный уровень".

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Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности утвердило рыночную стоимость акций крупнейшего в Украине государственного энергохолдинга "Нафтогаз Украины" в размере 160,45 миллиарда гривень. В целом Кабмин в 2015 году докапитализировал "Нафтогаз" за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа на 29,7 миллиарда гривень.

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В интервью УНИАН глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отмечал, что со второго полугодия 2015 года компания не получает дотаций из государственного бюджета, а вопрос господдержки на 2016 год будет зависеть от тарифов на газ для населения.