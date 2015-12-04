Кабмин принял новый устав "Нафтогаза"

Кабинет министров Украины принял новый устав Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", который является основой реформы госхолдинга, согласованной с одним из ключевых кредиторов страны - Европейским банком реконструкции и развития.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в интервью центральным телеканалам.

"Кабмин принял решение об утверждении нового устава "Нафтогаза", - сказал глава правительства. При этом он не сообщил деталей принятого решения.

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев отмечал, что реформа корпоративного управления "Нафтогаза" является главным требованием Европейского банка реконструкции и развития для получения 300 миллионов долларов кредита, которые планируется направить на закупку природного газа в ЕС. Новый устав "Нафтогаза" предусматривает создание наблюдательного совета из 5 членов, 3 из которых будут независимыми, один будет представлять Кабмин и один - президента.

При этом акции НАК должны быть переданы Кабмину или Министерству экономического развития и торговли.

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В свою очередь Министерство энергетики и угольной промышленности предлагало разделить НАК "Нафтогаз Украины" следующим образом: госкомпании "Укртрансгаз" и "Укртранснафта" оставить в подчинении Минэнергоугля, а сам "Нафтогаз" (как трейдинговый бизнес) перевести в подчинение Минэкономразвития.