Дефицит угля в Украине - 1,5 миллиона тонн, закупкой займется правительство - Яценюк

Об этом сообщил в интервью центральным телеканалам премьер-министр Арсений Яценюк.

«По углю. Я четыре месяца назад на заседании энергоштаба предупредил, что нам необходимо иметь 3,5 миллиона тонн угля. Дефицит сейчас – 1,5 миллиона тонн. Мое поручение министр (Владимир Демчишин - УНИАН) не выполнил. Другого варианта, кроме того, чтобы правительство занималось сейчас несвойственной ему функцией, нет», - сказал Яценюк.

По словам премьера, фактически ему надо «из резервного фонда Кабмина выделить деньги на какую-то госкомпанию и срочно искать уголь – делать то, что надо было сделать 4 месяца назад».

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Как сообщал УНИАН, Демчишин ранее отмечал, что существующих запасов угля, сформированных на складах и на теплоэлектростанциях Украины, хватит примерно на месяц стабильной работы энергообъектов, и в дальнейшем вопрос с поставкой угля потребует новых решений. В то же время он отметил, что в декабре Украина ожидает поставок еще 250 тыс. тонн угля из ЮАР.

Украина начала импорт антрацитового угля в 2014 году, поскольку украинские шахты, добывающие этот уголь, оказались на не подконтрольной украинскому правительству территории.