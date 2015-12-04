Украина рассчитывает перезимовать без дополнительных закупок российского газа

Об этом сказал в интервью центральным телеканалам премьер-министр Арсений Яценюк.

«По газу: сейчас в хранилищах 16 миллиардов кубометров. Мы сможем пережить зиму без покупки российского газа. Сейчас работаем над тем, чтобы получить револьверный (возобновляемый – УНИАН) кредит на постоянную закупку газа в ЕС», – сказал глава правительства.

При этом Яценюк отметил, что ценовая ситуация на рынке газа является благоприятной для Украины. «Ценовая тенденция нормальная. Цены на нефть падают, а соответственно, снижается и цена на газ», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, средняя таможенная стоимость импортируемого в Украину газа в ноябре 2015 года составила 229,69 доллара, или 5265,35 гривни за тысячу кубометров.

Украина, отказавшаяся в конце ноября от закупок российского газа, в декабре резко сократила импорт газа из ЕС и увеличила его отбор из хранилищ.