ОПЕК заявил о сохранении действующей квоты на добычу нефти - BBC

Об этом заявил министр нефти Нигерии Эммануэль Ибэ Качикву, передает BBC Украина.

Генсек организации Абдалла эль-Бадри отметил, что страны отложили решение относительно нового уровня квот до следующей встречи, которая должна состояться в июне 2016 года в Вене.

"Мы не можем сейчас дать цифры (относительно уровня квот. - Ред.). Мы не знаем, когда Иран выйдет на рынок. Добыча внутри ОПЕК меняется время от времени. Мы решили отложить это решение до следующей встречи", - отметил эль-Бадри.

Действующую квоту на добычу нефти установили в декабре 2011 года.

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Члены ОПЕК на этот раз договорились лишь о мониторинге рынка, несмотря на то, что цены на нефть за последние 18 месяцев упали более чем вдвое. После объявления решения организации, стоимость топлива снова понизилась.

Как отмечает корреспондент ВВС по вопросам экономики, Иран, который ожидает ослабления международных санкций в ближайшие месяцы, стремится быть свободным добывать больше нефти.

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Еще одной проблемой для ОПЕК является рост добычи сланцевой нефти в США, добавляет корреспондент ВВС.