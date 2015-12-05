Эрдоган: Турция может найти замену российским нефти и газу

Президент Турции Тайип Эрдоган пообещал найти другие источники нефти и газа взамен России.

Об этом он заявил, обращаясь к турецким предпринимателям, пишет РБК со ссылкой на The Telegraph.

Он заявил, что Анкара может начать закупать топливо у таких стран, как Катар и Азербайджан. «Мы можем найти разных поставщиков», — отметил глава государства.

Как отмечает издание, Турция импортирует почти всю потребляемую ей энергию, при этом более половины импорта газа и около 10% нефти идут из России.

Он также заявил, что Анкара «не будет поддаваться давлению России», добавил, что его «не волнует, будет Россия покупать турецкие продукты или нет».

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Как сообщал УНИАН, отношения между Турцией и РФ ухудшились после того, как 24 ноября турецкие военные сбили российский самолет, нарушивший воздушное пространство страны.

Согласно заявлению турецких военных, перед тем как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

В России отрицают, что самолет пересек турецкую границу, и утверждают, что он летел над территорией Сирии.

Президент РФ Владимир Путин 28 ноября подписал указ о введении санкций против Турции. Под запрет попали продукты из Турции - огурцы, помидоры, цитрусовые и т.д.

Также с 1 января 2016 года отменяется безвизовый режим с Анкарой, с 1 декабря 2015 года — прекращено чартерное авиасообщение между странами.