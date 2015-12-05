"Газпром" больше не будет давать Украине скидки на газ – Новак

"Газпром" не намерен давать скидку на газ Украине, газ будет продаваться по рыночным ценам, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью одному из российских телеканалов, передает Прайм.

Глава ведомства подчеркнул, что цен на газ для Украины будут формироваться на уровне цен для сопредельных стран, например, Польши.

По словам Новака, Россия продолжит взаимодействие с Украиной по газу в рамках действующих договоров, надежность поставок в Европу нельзя подвергать сомнению.

"Мы живем в рамках тех контрактов, которые были подписаны. Считаю, что в рамках действия тех контрактов нужно продолжать взаимодействие, так как мы являемся надежным поставщиком газа для европейских потребителей. Ни в коем случае нам нельзя подвергать сомнению надежность поставок из России европейским потребителям", — сказал Новак.

В «зимнем газовом пакете», который Украина, РФ и ЕК парафировали 25 сентября, оговорена закупка "Нафтогазом Украины" у "Газпрома" 2 млрд куб. газа на кредитные 500 млн долларов, привлеченных с помощью Еврокомиссии. Украина в рамках "зимнего пакета" возобновила закупки российского газа 12 октября, но 25 ноября вновь прекратила их. За этот период "Нафтогаз" суммарно перечислил "Газпрому" 542 млн долларов предоплаты за газ, эта сумма соответствует объему в 2,383 млрд куб. газа.

«Зимний газовый пакет» предусматривает предоставление Россией скидки к контрактной цене газа для Украины до уровня цен в сопредельных с ней странах ЕС. Скидка предоставляется постановлением правительства РФ путем уменьшения таможенной пошлины.

Читайте также"Нафтогаз" хочет получить скидку на российский газ в первом квартале 2016 года – глава "Газпрома"

Как сообщал УНИАН, Украина, отказавшаяся в конце ноября от закупок российского газа, в декабре резко сократила импорт газа из ЕС и увеличила его отбор из хранилищ.

Средняя таможенная стоимость импортируемого в Украину газа в ноябре 2015 года составила 229,69 долл., или 5265,35 грн за тысячу кубометров.

4 декабря премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Украина рассчитывает провести текущий отопительный период с имеющимися запасами газа – без дополнительных закупок топлива в России.