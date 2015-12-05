Энергомост из России в Крым перегрелся: поставки электричества сократились в два раза

Переток электроэнергии по энергомосту в оккупированный Крым уменьшился в субботу на несколько часов более чем в два раза – до 89 МВт – из-за аварии, сообщил начальник крымского управления МЧС России Сергей Шахов, передают «Крым.Реалии».

«По состоянию на 18:00 часов суммарная генерация составила 718 мегаватт. Переток «Краснодар – Крым» составил 89 мегаватт. Проводятся аварийные работы, они должны были закончить их где-то в 20:00 – 21.00 и обещали дать 285 мегаватт», – сказал Шахов на заседании штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации в Крыму.

По его данным, уменьшение перетока произошло из-за перегрева на линии.

Так называемый министр энергетики российского правительства Крыма Светлана Бородулина заявила, что ремонт закончен в 18:07.

22 ноября из-за подрыва электроопор в Херсонской области в аннексированный Россией Крым перестала поступать электроэнергия с материковой части Украины. На полуострове объявили режим чрезвычайной ситуации.

Президент России Владимир Путин, прибывший вечером в среду, 2 декабря, в Крым, принял участие в церемонии запуска первой нитки энергомоста из Кубани в Крым.

МИД Украины выразил России протест по этому визиту Путина на полуостров, в очередной раз отметив, что это временно оккупированная территория Украины.