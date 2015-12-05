В оккупированном Крыму готовятся к авариям после запуска второй очереди энергомоста

Об этом сообщают Крым.Реалии.

«Вся конфигурация энергосистемы Крыма строилась и развивалась по принципу, что электроэнергия подается с севера, сейчас мы запустили первую нитку с востока. То, что у Виктора Тарасовича (Виктор Плакида, глава «Крымэнерго» ) были две предаварийные ситуации, я вам могу со своим опытом заявить, что это просто чудо. Когда пойдут следующие 230 мегаватт, я буду настаивать на том, чтобы у него была максимальная мобилизация всех бригад, чтобы вы на предупреждение работали: где что начало сбиваться, где что начало искриться… У нас могут быть аварии, я настроена скептически. Когда я ехала из Москвы, мне говорили, что в Крыму 90-е (годы – ред.). Ребята, у вас прекрасные 70-е», – сказала Бородулина на заседании штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации в Крыму 5 декабря.

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22 ноября из-за подрыва электроопор в Херсонской области в аннексированный Россией Крым перестала поступать электроэнергия с материковой части Украины. На полуострове объявили режим чрезвычайной ситуации.

Президент России Владимир Путин, прибывший вечером в среду, 2 декабря, в Крым, принял участие в церемонии запуска первой нитки энергомоста из Кубани в Крым.

МИД Украины выразил России протест по этому визиту Путина на полуостров, в очередной раз отметив, что это временно оккупированная территория Украины.

Министр энергетики России Александр Новак заявлял, что вторая очередь энергомоста на 200 мегаватт может быть введена до 20 декабря, «а возможно, и раньше».