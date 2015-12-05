Россия не будет отключать Украине газ в ответ на энергоблокаду Крыма - Минэнерго РФ

Россия ни в коем случае не будет отключать Украине газ. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью одному с российских телеканалов, передает РБК.

Он пояснил, что Россия не будет этого делать, так как не намерена подвергать рискам транзит газа в Европу. Министр напомнил, что сегодня поставки газа на Украину урегулированы тем протоколом, который был подписан в октябре этого года на полугодие.

«Мы живем в рамках тех контрактов, которые подписаны на период до конца 2019 года и по поставкам газа, и по транзиту газа. Считаю, что в рамках этих контрактов нам нужно продолжать это взаимодействие, потому что мы все-таки являемся надежным поставщиком газа для европейских потребителей», — сказал он, отметив, что «эта надежность подтверждена многими десятилетиями работы.

Он также отверг вероятность того, что Москва может перекрыть газ Украине в ответ на подрыв ЛЭП для Крыма.

«Ни в коем случае нам нельзя подвергать сомнению надежность и гарантированность наших поставок для наших европейских потребителей в первую очередь», — пояснил Новак.

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Как сообщал УНИАН, Украина отказалась от закупок российского газа до конца года.

4 декабря премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Украина рассчитывает провести текущий отопительный период с имеющимися запасами газа – без дополнительных закупок топлива в России.