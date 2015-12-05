"Турецкий поток" остановила не Россия, а Турция - Эрдоган

Конфликт Турции с Россией из-за сбитого самолета Су-24 над Сирией не повлияет на совместные энергетические проекты, сообщает Росбалт со ссылкой на заявление президента Турции Реджеп Эрдоган.

"Пока нет никаких признаков, что проблемы с Россией повлияют на такие проекты, как поставки природного газа и строительство атомной электростанции", – сказал Эрдоган в своей речи перед турецкими предпринимателями.

Он отрицает утверждения российских представителей о том, что Москва приостановила переговоры с Турцией о планируемом проекте "Турецкий поток".

"Не верьте ошибочным сообщениям прессы, что Россия приостановила "Турецкий поток". Как раз наоборот. Это проект, который мы отложили, потому что наши требования не выполнены", – отметил он.

Также Эрдоган подчеркнул, что Турция не развалится из-за того, что ее импорт упадет на миллиард.

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"Мы найдем другие источники за другими дверями, подчеркнул он. Турция намерена покупать дополнительный природный газ у Катара и Азербайджана в том случае, если российские поставки снизятся", - сказал президент Эрдоган.

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