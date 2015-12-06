Шторм оставил без света около 9 тысяч домов в Эстонии

Около 9 тысяч домов в Эстонии по-прежнему остаются без света после бушевавшего всю ночь и продолжившегося в субботу штормового ветра.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на предприятие Elektrilevi, обслуживающее распределительные электросети.

"Больше всего аварийных вызовов было в Западной Эстонии, на островах Саарема и Хийума, а также в Пярну. На Хийумаа ветер сорвал с одного дома половину крыши, которая упала на автомобиль. В порту Рохукюла уровень воды поднялся так высоко, что припаркованные там автомобили оказались под водой. В Хаапсалу морская вода поступила на парковку СПА-комплекса Fra Mare Thalasso, в Пярну временно из-за воды был перекрыт приморский бульвар", - говорится в сообщении.

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По данным эстонских синоптиков, предстоящей ночью юго-западный ветер внутри материка усилится до 18 метров в секунду, на побережье — до 25 метров в секунду, и на островах — до 28 метров в секунду. В воскресенье ожидается дальнейшее усиление ветра.